Xiaomi JIMMY JV53: l’aspirapolvere wireless spedita da Italia è in sconto di 100€

Nuovo appuntamento con le offerte Geekbuying. Lo store, ancora una volta, ci propone un prodotto per la casa proveniente dal vastissimo ecosistema Xiaomi. Si tratta dell'aspirapolvere JIMMY JV53, apprezzata per autonomia e potenza d'aspirazione al giusto prezzo. Prezzo che si fa ancor più interessante grazie al coupon dedicato.

Xiaomi JIMMY JV53, l'aspirapolvere wireless versatile ed economica è in offerta da Geekbuying

Nonostante il prodotto si inserisca in un contesto particolarmente saturo: quello degli aspirapolvere wireless, rimane comunque un'ottima scelta, proprio per le ragioni anticipate poc'anzi. La JIMMY JV53, infatti, riesce a garantire un'ottima autonomia se utilizzata in modalità “normal”, con una durata di circa 45 minuti. Inoltre, la scopa elettrica senza fili di Xiaomi si distingue per versatilità: potrete fare a meno del tronco centrale ed utilizzare diversi tipi di spazzole per pulire al meglio ogni tipo di superficie, dai materassi a zone più ostiche da raggiungere.

L'aspirapolvere wireless Xiaomi JIMMY JV53 rappresenta un vero e proprio affare dal momento che potrà essere vostra a circa 150€ con spedizione dal magazzino italiano. Come sempre ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui la celerità nella consegna e l'assenza di rischi d'imposte doganali. Per acquistarla al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed inserire il coupon dedicato NNNJV53149.