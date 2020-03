Xiaomi e Coronavirus: possibili problemi con l’assistenza

Nel mentre la divisione indiana di Xiaomi afferma di non aver paura del Coronavirus, purtroppo in Italia la situazione è più delicata. Dopo la Cina, siamo la nazione che più è colpita dall'emergenza virale, fra quarantene ed intralci nella normale quotidianità. Da quando il governo ha varato le ultime direttive sanitarie, sono molte le aziende che si sono trovate costrette a virare sullo smart working, quando possibile. In Cina si inizia a vedere uno spiraglio di luce, mentre nel nostro paese dovremo ancora necessariamente incorrere in rallentamenti di varia natura.

Xiaomi Italia subirà rallentamenti nell'assistenza per via del Coronavirus

Uno di questi saranno i ritardi nella gestione dell'assistenza clienti da parte di Xiaomi Italia. L'ultimo post della pagina Facebook vuole informare i propri utenti della circostanza anomale, in modo da renderli più coscienti a riguardo.

Se avete uno smartphone o un dispositivo elettronico in assistenza presso i centri autorizzati di Xiaomi, sappiate che potreste dover attendere più del previsto. Non è un'eventualità sicura al 100%, a seconda del caso specifico, ma è probabile che le manovre di contenimento attuate in Italia comportino dei ritardi. Nel caso aveste bisogno di saperne di più, vi invitiamo a contattare direttamente Xiaomi al numero verde apposito: 800 69 09 21. Potete contattarli negli orari di ufficio, ovvero dalle 09:00 alle 20:00 nei giorni feriali e dalle 09:00 alle 18:00 durante il sabato.

