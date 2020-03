Xiaomi e DEEPerceptron: nuovi investimenti per la fotocamera

Il fatto che Xiaomi abbia apparentemente abbandonato l'idea di prodursi i chipset in casa non significa che gli investimenti tecnologici si fermino. Non a caso nel 2017 venne fondata Changjiang Industrial Investment Fund, una sigla che sta ad indicare la divisione aziendale incaricata di gestire proprio questi investimenti. Da qui sono derivate tante partnership con aziende esterne di piccola e media entità, come nel recente caso di Hypower e Senscomm. I punti su cui la società si sta maggiormente concentrando sono molteplici, fra cui il comparto fotografico.

LEGGI ANCHE:

Redmi Soundbar 2.0: l’azienda pronta all'eredità di Xiaomi

Xiaomi continua con gli investimenti, questa volta sul comparto fotografico

Dopo quelli da 48 MP, 64 MP e 108 MP, Xiaomi si troverà in prima linea anche per il nuovissimo sensore da 150 MP. Al contempo, gli ingegneri stanno brevettando nuove iterazioni della fotocamera a scomparsa, proponendo anche soluzioni bizzarre. Ma quando si parla di fotocamere non si deve pensare esclusivamente ai sensori tradizionali. Lo dimostra l'investimento effettuato in DEEPerceptron, azienda di cui adesso Xiaomi possiede azioni per il 19.05%. I campi in cui opera questa azienda sono molteplici, fra intelligenza artificiale e tecnologie adoperate a fotocamera e lenti.

In particolare, DEEPerceptron sta lavorando ad una tecnologia relativa alle fotocamere 3D, incaricate di effettuare un mapping 3D dell'inquadratura. Secondo quanto riferito, questa tecnologia avrebbe un compromesso migliore in quanto a costi e precisione dei risultati. I campi di utilizzo sono vari, a partire dallo sviluppo della realtà aumentata e al riconoscimento degli oggetti. Basti pensare ai sensori ToF, sempre più diffusi sui principali top di gamma. Questa tipologia di sensori permette di avere informazioni sulla profondità di scena, potendo ottenere effetti bokeh più convincenti e vicini alla realtà. Ma anche il riconoscimento facciale, per quanto i metodi di sblocco 3D siano sempre meno diffusi, per “colpa” della corsa al full screen.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.