Xiaomi India afferma: “Il Coronavirus non ci colpirà”

Nel mentre in Italia il contagio da Coronavirus ha colpito duramente, in India la situazione appare come più stabile. Per il momento il numero di contagi confermati nel paese ammonta a 82. Per quanto sia molto vicino alla Cina, il paese sta soffrendo meno dell'allerta sanitaria globale, anche se non è da escludere che questa conta possa essere inferiore per via di controlli minori. Nonostante ciò, la divisione indiana di Xiaomi non pare troppo preoccupata dalla vicenda Covid-19, come dimostrano le ultime affermazioni di Muralikrishnan C.

Il Coronavirus non fa paura alla divisione indiana di Xiaomi

Come dichiarato ai microfoni dell'Indo-Asian News Service, la pandemia non avrà ripercussioni sul mercato locale degli smartphone. Questo grazie alla gestione eccezionale nelle forniture di smartphone da parte dell'azienda e dei partner correlati. Di conseguenza, continua ad essere in programma il lancio di nuovi modelli.

Una situazione quasi paradossale, se si pensa che in madre patria un modello di punta come Xiaomi Mi 10 sta avendo problemi di produzione. Anche la serie Redmi Note 9, lanciata per il momento soltanto in India, non arriverà ufficialmente in Cina, anche se il motivo è più da ricercarsi nel mancato supporto 5G. Allo stesso tempo, sempre in India il mercato delle smart TV è stato compromesso dall'emergenza virale: questo perché i pannelli utilizzati sono importati e le spedizioni stanno subendo ritardi.

Anche se la filiera cinese di Xiaomi ne è uscita compromessa, l'azienda ha scelto di aiutare il nostro paese, fornendo alle zone più colpite materiale sanitario. Non ci resta che sperare che vada tutto per il meglio, nell'attesa che la situazione contagi si normalizzi.

