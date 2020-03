Xiaomi si allea con Firework: parte la sfida a TikTok

Il successo nel mondo di TikTok è stato dirompente, tanto da divenire in poco tempo una delle app più utilizzate su base quotidiana. Questa potrebbe essere una delle ragioni che ha convinto Xiaomi a stringere una partner strategica con Firework. Probabilmente non la conoscete, ma si tratta di un'app pensata per realizzare video brevi, similarmente a TikTok ma anche alla defunta Vine. Ma c'è un dettaglio che la differenzia da queste e la rende per certi versi unica: la funzione Reveal.

LEGGI ANCHE:

Storico sorpasso: Xiaomi supera Huawei, ma c’è aria di crisi

Xiaomi e Firework: questa sinergia porterà i video “a 360°” sugli smartphone Mi

Apparentemente la modalità di utilizzo è la stessa di TikTok: non c'è una home, come invece c'è su Instagram, ma si ha accesso diretto ai video consigliati. Ma la particolarità è che è possibile realizzare video verticali a 360°, dando modo all'utente di poter ruotare l'inquadratura inclinando lo smartphone. Non tutti i video sulla piattaforma sono girati in questo modo, ma è senz'altro il bonus che la rende più interessante. Per capire meglio il suo funzionamento, ecco come appare l'interfaccia della modalità Reveal.

Una feature senz'altro carina e che ha attirato Xiaomi, al punto da far decidere alle due aziende di collaborare assieme. Non soltanto l'app dovrebbe essere pre-installata sugli smartphone Mi, ma Xiaomi avrà accesso alla tecnologia Reveal. Può darsi, quindi, che questa modalità venga integrata direttamente all'interno dell'app Fotocamera. Per il momento il fulcro dell'app ruota attorno a nazioni come Asia e Medio Oriente, ma presto potremmo vederla diffondersi anche in Europa.

Se foste curiosi, potete provare gratuitamente Firework sul vostro smartphone Android o iOS:

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.