Xiaomi festeggia il primo compleanno di LifeAfter e lo fa in grande stile

La compagnia di Lei Jun ha le mani in pasta in tantissimi settori oltre quello degli smartphone e tra questi non poteva mancare anche quello del gaming. E no, non stiamo parlando di Black Shark 3, ma di Survival Game, il Battle Royale in collaborazione con l'azienda cinese lanciato qualche tempo fa. Di conseguenza non stupisce più di tanto la particolare collaborazione tra Xiaomi e NetEase, che vede la prima promuovere il survival game LifeAfter addirittura tramite i propri store fisici.

LifeAfter x Xiaomi: premi, sorteggi e pop-up store dedicati al survival game di NetEase

Attention everyone, our #TakeMiOn event is back with a boom around Southeast Asia!This time, we've teamed up with… Gepostet von Xiaomi am Dienstag, 3. März 2020

In questo periodo, il gioco targato NetEase ha compiuto un anno (nella sua incarnazione internazionale) e per festeggiare l'anniversario la software house ha lanciato una collaborazione con Xiaomi a tema LifeAfter. La partnership è dedicata al solo Sud Est Asiatico, dove in oltre 100 punti vendita del brand sono state installate delle postazioni per provare il gioco. E le novità non finiscono qui, perché scansionando un particolare codice QR presenti nei Mi Store asiatici sarà possibile vincere premi e partecipare ad vari sorteggi.

Inoltre, nei distretti finanziari di Jakarta, Bangkok e Kuala Lumpur, la compagnia di Lei Jun allestirà dei pop-up store a tema LifeAfter. Lo store Xiaomi di Jakarta sarà disponibile solo nei giorni 7 e 8 Marzo, quello di Bangkok il 28 Marzo e il punto vendita temporaneo della città malese nei giorni 28 e 29 Marzo.

Avete mai provato LifeAfter? Il gioco targato NetEase e sponsorizzato da Xiaomi ha superato i 100 milioni di download, rivelandosi particolarmente apprezzato dagli utenti. Se siete curiosi di provarlo, in basso trovate il link al per Android e iOS ma dato che sembra essere attivo il Region Lock vi rimandiamo all'APK.

