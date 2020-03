Xiaomi Dreame V9: l’aspirapolvere ciclonico potente ed economico è in offerta con spedizione dall’Italia

Lo store Geekbuying si è fatto apprezzare nel tempo proprio grazie alla forte presenza sul territorio italiano e con la possibilità di spedire gran parte dei prodotti in stock senza la necessità di dover attendere tempi lunghi per ricevere i prodotti ordinati. Oggi vi segnaliamo una nuova offerta dello store che, grazie al coupon dedicato, offre la possibilità di acquistare la Xiaomi Dreame V9 con spedizione dall'Italia, a soli 161€.

Xiaomi Dreame V9 è in offerta dal magazzino italiano di Geekbuying

La Xiaomi Dreame V9, vacuum cleaner senza fili, condivide con gli altri prodotti del brand un forte senso estetico ed un'ottima qualità dei materiali, ai quali vanno abbinati potenza (20.000 Pa e 100.000 rpm) ed una discreta autonomia. Grazie al sistema mutuato dalle batterie Samsung riesce a resistere fino a 60 minuti in modalità risparmio energetico.

Come avrete intuito, oltre alle tantissime proprietà, l'aspirapolvere wireless di Xiaomi, viene offerta ad un prezzo particolarmente concorrenziale. Approfittando del codice sconto dedicato (ed offerto da Geekbuying) potrete pagare infatti l'aspirapolvere solo 161€, con spedizione direttamente dal magazzino italiano. Ciò significa che – grazie all'utilizzo del corriere BRT – saranno ridotti al minimo i tempi di consegna e non avrete alcun rischio di incorrere in dazi doganali.

Per poter acquistare il prodotto al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, in fase di check out, inserire il codice NNNGKBV9180.

Articolo Sponsorizzato.