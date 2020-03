Xiaomi Deerma Multifunctional Hair Dryer: su YouPin si pensa anche alla salute

Stiamo vivendo, in questi mesi, una situazione molto particolare. A causa del nuovo Coronavirus (Covid-19) non è possibile uscire di casa e, allo stato attuale, siamo costretti a rispettare certe norme di sicurezza. Diventa molto importante, quindi, avere cura della propria persona, soprattutto per quanto riguarda l'igiene personale. Motivo per cui potrebbe tornare molto utile un prodotto come questo Xiaomi Deerma Multifunctional Hair Dryer, in vendita su Xiaomi YouPin.

Deerma Multifunctional Hair Dryer vi stupirà!

Dando un'occhiata ad una delle tante aziende che fanno capo a Xiaomi, abbiamo trovato questo prodotto molto interessante, lanciato da poco su Xiaomi YouPin. Si tratta di Xiaomi Deerma Multifunctional Hair Dryer ed è, a tutti gli effetti, un asciugacapelli che può svolgere ben due funzioni. Oltre a garantire le prestazioni di un vero e proprio phon, dunque, può anche essere utilizzato per asciugare le mani, una volta che queste sono state lavate. Viene venduto, infatti, con un supporto che, sfruttando sempre la potenza di questo phos, permette di svolgere questa seconda funzione. Non sarà necessario attivare alcun comando per attivarlo, perchè il sensore ad infrarossi, rilevata la nostra presenza, farà partire automaticamente l'asciugatura.

All'interno di questo Deerma Multifunctional Hair Dryer troviamo un motore in grado di arrivare fino a 26.000 giri al minuto. Tale prodotto, poi, presenta anche due porte USB di tipo A, che dovrebbe poter garantire la ricarica di altri dispositivi elettronici.

Questo prodotto attualmente si trova in crowdfunding, su Xiaomi YouPin, al prezzo di 249 yuan, circa 32 euro al cambio attuale.

