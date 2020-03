Continua la crescita di Xiaomi, nonostante il mercato negativo

Se gli smartphone pieghevoli sono arrivati sul mercato, forse in anticipo rispetto a quanto poteva essere previsto inizialmente, è anche per tamponare un mercato non roseo. Da tempo i telefoni non si vendono più come prima, a causa del fisiologico calo imposto dall'avanzamento tecnologico. Nonostante questo, Xiaomi sta continuando a macinare numeri in positivo, grazie ad un piazzamento sul mercato sicuramente favorevole. Il coronavirus ha rallentato senza ombra di dubbi il trend per quest'anno, ma il 2019 ha sorriso alle casse dell'azienda di Lei Jun.

Canalys e Gartner ci parlano della crescita in positivo per le vendite di Xiaomi

Le analisi di mercato portate alla luce dai team di Canalys e Gartner evidenziano una crescita del +16.5% per Xiaomi. Una percentuale positiva che si traduce in vendite pari a 126 milioni di unità vendute nel 2019. Un “piccolo” salto in avanti rispetto al precedente 2018, conclusosi con un quantitativo di smartphone pari a 122.4 milioni.

In questi numeri ha sicuramente giovato il marchio Redmi, il quale ha trainato la fine dell'anno. Di questi 126 milioni di telefoni, infatti, 32.4 milioni sono stati venduti nel corso del quarto ed ultimo trimestre del 2019. Questo a fronte di una contrazione del settore a livello globale, con un calo del -0.4% su base annua. Specialmente nel caso di Huawei ed OPPO, il cui fine 2019 si è concluso in maniera peggiore rispetto all'annata precedente.

