Questo cappellino Xiaomi vuole risolvere la caduta dei capelli

Uno dei problemi più annosi per il mondo maschile è senz'altro la caduta dei capelli. Come dimostra un sondaggio condotto dalla China Health Commission, in Cina ci sono più di 250 milioni di persone che ne soffrono. Praticamente 1 persona su 6: se si stringe ai soli maschietti, si scende a 1 persona su 4, in un range d'età che va dai 20 ai 40 anni. Specialmente a 30 anni, il periodo adulto più colpito da questo fenomeno e un altro aspetto rilevante è che, rispetto alla generazione precedente, ciò accade in media 20 anni prima. Per questo Xiaomi ha deciso di puntare in crowdfunding sul COSBEAUTY LLLT, un cappellino che nasconde una tecnologia ad infrarossi.

Problemi di alopecia? Xiaomi pensa ad un rimedio ad infrarossi

All'interno del COSBEAUTY LLLT c'è una calotta comprensiva di 81 sensori laser, il cui compito è irradiare lo scalpo. Secondo quanto dichiarato dal produttore, è in grado di migliorare la ricrescita dei capelli in 12 settimane. La sigla LLLT sta per Low-level Laser Therapy ed il suo funzionamento è suddivisibile in due tecniche. La prima consiste nel proteggere il follicolo pilifero, bloccando il legame con il diidrotestosterone (DHT), uno dei principali fattori nella caduta dei capelli. Dopodiché il COSBEAUTY LLLT provvede ad irradiare il cuoio capelluto usando laser medici a 650 nm, utili ad alimentare la radice dei follicoli da 3-5 mm. Questo li aiuta nella fase degenerativa e di riposo, riportandoli nella fase di crescita.

Il cappello COSBEAUTY ha superato la certificazione CFDA e FDA, soddisfacendo i requisiti medici richiesti per tutti i dispositivi rivolti alla ricrescita dei capelli. Secondo il rapporto clinico del Beijing Friendship Hospital, l'80.9% dei pazienti che hanno seguito il trattamento hanno avuto significativi miglioramenti. Viene venduto sulla piattaforma di crowdfunding YouPin al prezzo di 1499 yuan, circa 196€.

