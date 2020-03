Xiaomi brevetta una soluzione che “rivoluziona” la Flip Camera

Dopo l'ottimo ASUS ZenPhone 6 e il mid-range Samsung Galaxy A80, sembrava che i dispositivi con Flip Camera fossero caduti un po' nel dimenticatoio. A quanto pare non è così e Xiaomi sarebbe al lavoro su un dispositivo che prova ad cambiare le cose per questo tipo di tecnologia. Il nuovo brevetto della casa di Lei Jun ci mostra un dispositivo molto particolare, che punta a rivoluzione il concetto stesso di Flip Camera, adattandolo a quello che sono i trend più recenti.

Xiaomi brevetta una Flip Camera molto particolare

Infatti, questo misterioso smartphone targato Xiaomi presenta una display pieghevole ma quest'ultimo non serve ad avere una superficie maggiorata (come nel caso del Mi Flex o dei vari Mate XS e Galaxy Fold). A differenza di questi modelli – i quali utilizzano il pannello pieghevole per diventare dei tablet – questo dispositivo utilizza un display dotato di una Selfie Dual Camera con Flash LED; piegando lo schermo come nelle immagini in alto il modulo fotografico potrà essere usato come camera principale.

Molto probabilmente il passaggio da Selfie Camera a modulo principale non sarebbe manuale, ma affidato ad un motorino. Vale la pena specificare che il dispositivo Xiaomi dovrebbe avere un display leggermente più allungato della media attuale; una volta piegato, la porzione di pannello continuerebbe a funzionare, ma non è chiaro lo scopo.

Lungo il bordo destro sono visibili il bilanciere del volume ed il pulsante Power mentre al lato opposto trova spazio quello che sembra un pulsante dedicato all'assistente AI. In basso trova spazio lo speaker ed la porta di ricarica, mentre lo Slot SIM potrebbe essere lungo il bordo superiore.

Come al solito in questi casi, si tratta di un brevetto e non è detto che Xiaomi sia effettivamente propensa a realizzare questo dispositivo. Comunque si tratta di una soluzione molto diversa rispetto alla solita Flip Camera. Che ne pensate? Trovate che sia un metodo utile o preferite il buon Zenfone 6 e la sua fotocamera rotante?

