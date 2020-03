Xiaomi: il nuovo brevetto mostra un accessorio per ricaricare i vostri auricolari TWS

Quando si parla di accessori tech, Xiaomi è una delle prime aziende che viene in mente. Si tratta, infatti, di un brand che ha sempre puntato moltissimo in questo settore, sviluppando prodotti per qualsiasi tipo di categoria. Da qualche ora, dunque, circola in rete una notizia riguardante un nuovo brevetto, che potrebbe tornarvi utile nel caso in cui possediate un paio di auricolari TWS. Scopriamolo meglio nell'articolo.

Xiaomi vuole sfruttare la ricarica inversa dello smartphone

Bisogna possedere un device dotato di ricarica wireless inversa. Questo è l'unico punto su cui proprio non si può chiudere un occhio analizzando il nuovo accessorio su cui sta lavorando Xiaomi. Dal brevetto trapelato in rete, infatti, pare che tale prodotto sia stato studiato per permettere agli utenti in possesso di un paio di auricolari true wireless di ricaricarli facilmente con lo smartphone. Questo supporto, infatti, va posizionato proprio sul retro del telefono.

Xiaomi ha messo a punto questo accessorio pensando anche ai diversi modelli di auricolari in circolazione. Motivo per cui dovrebbero essere disponibili due diversi design. Con il primo si riescono a sfruttare facilmente le Realme Buds Air, ad esempio, così come le AirPods di Apple. Nel secondo case, invece, possono essere riposte cuffie con un design simile alle Samsung Galaxy Buds.

