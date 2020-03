Xiaomi brevetta gli AR Smart Glasses: ecco le prime immagini

La compagnia di Lei Jun non è di certo nuova nel settore dei visori VR, eppure un nuovo brevetto mostra una novità non da poco per la casa cinese. Il documento in questione è stato depositato lo scorso dicembre presso l'ufficio dedicato alla proprietà intellettuali in Cina, è stato pubblicato negli ultimi giorni e ci svela gli Xiaomi AR Smart Glasses, con un design decisamente atipico.

Xiaomi AR Smart Glasses avvistati in un brevetto, con un design “atipico”

A differenza dei soliti occhiali smart, infatti, gli Xiaomi AR Smart Glasses sono collegati tramite un cavo ad un archetto posizionato intorno al collo. Su quest'ultimo è presenta una serie di pulsanti, presumibilmente i controlli per il volume ed il tasto di accensione.

All'interno del brevetto viene fatta menzione all'utilizzo degli occhiali tramite realtà aumentata, ma purtroppo non vengono specificati i dettagli. Per le funzionalità e le applicazioni effettive di questo tipo di prodotto bisognerà necessariamente attendere eventuali leak o conferme. A proposito di quest'ultimo aspetto, vale la pena ricordare che gli AR Smart Glasses sono semplicemente un brevetto e che non è detto che la compagnia cinese sia effettivamente interessata alla produzione in serie.

Nonostante la prima ondata di occhiali smart AR non abbia riscosso il successo sperato, vari produttori si starebbero cimentando nell'impresa (tra cui Huawei e no, non parliamo dei Gentle Monster). Secondo vari report, questa tipologia di prodotti troverà spazio nel corso dei prossimi anni ma resta ancora da vedere quali saranno le possibilità introdotte da questi dispositivi.

