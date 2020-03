Xiaomi e 70mai pronte al lancio di uno scooter elettrico

Tramite le pagine ufficiali sui social cinesi, 70mai – brand partner di Xiaomi conosciuto soprattutto per le sue dashcam – ha pubblicato una serie di teaser che lasciano poco spazio ai dubbi e che preannunciano il debutto di uno scooter elettrico.

Xiaomi 70mai: in arrivo uno scooter elettrico super accessoriato

La data di uscita è fissata per il 26 Marzo e molto probabilmente si tratterà di un prodotto lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding Youpin. Lo scooter elettrico di Xiaomi e 70mai avrà tutta una serie di funzionalità hi-tech, come si evince dai poster ufficiali pubblicati nelle scorse ore. Le immagini mostrano un display touch con il supporto ai comandi vocali tramite XiaoAI, un pulsante di accensione (quindi si tratterebbe di una soluzione senza chiavi) e quello che potrebbe rappresentare una videocamera posteriore, che trasmette le immagini sul pannello. Inoltre sembra sia presente il supporto al 4G.

Ovviamente non abbiamo la certezza assoluta che si tratti effettivamente di uno scooter elettrico. Visti i prodotti che solitamente arrivano da 70mai, potremmo anche osare ipotizzare il lancio di un particolare display smart per gli scooter elettrici. Inoltre, vista la particolare ossessione dei teaser per il pannello… beh potrebbe essere effettivamente questo il protagonista del lancio.

In fondo mandano solo poche ore al 26 Marzo, quindi tra pochissimo l'arcano sarà svelato e scopriremo “l'identità” di questo nuovo prodotto targato Xiaomi e 70mai.

