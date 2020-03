Xiaomi 3Life 211: purificatore, umidificatore e luce LED, 3 prodotti in 1 a soli 12€

Dopo aver ammirato le stelle con il telescopio di Xiaomi YouPin, torniamo con i piedi per terra grazie ad un nuovo prodotto che punta alla solita convenienza del brand cinese. Xiaomi 3Life 211 è il purificatore, umidificatore e luce LED che non può mancare sulla vostra scrivania, specialmente grazie al prezzo stracciato a cui viene scontato grazie al Coupon dedicato.

Xiaomi 3Life 21: tre prodotti in uno, in offerta su Banggood | Coupon

Come da titolo, Xiaomi 3Life 211 è il nuovo prodotto 3 in 1 del produttore cinese – ovviamente lanciato tramite la piattaforma YouPin – e può essere utilizzato come purificatore d'aria, umidificatore e luce LED. Il dispositivo integra un contenitore da 1 L, una batteria da 3.000 mAh (ricaricabile tramite USB) ed un display digitale per visualizzare la potenza e l'autonomia restante (quando scende sotto il 5%).

In basso trovate il link all'acquisto (con spedizione gratuita), insieme al codice sconto per beneficiare dell'offerte.

