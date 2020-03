Tornano le offerte della settimana di Banggood e cominciamo alla grande con un Coupon particolarmente vantaggioso dedicato al piccolo drone Wingsland S6, dispositivo caratterizzato da corpo davvero… ultra slim!

Wingsland S6: ricevi oltre il 50% di sconto con questo Coupon

Il piccolo Wingsland S6 è un mini drone quadricottero dalle dimensioni super contenute (13.8 x 7.9 x 2.68 cm per un peso di 230 grammi) dotato di un motore brushless, giroscopio a 6 assi ed una fotocamera da 13 MP (con EIS) in grado di registrare video in 4K. Grazie al suo rilevatore ad infrarossi è in grado di calcolare ed evitare ostacoli mentre l'app companion offre controlli semplici ed intuitivi. Il mini drone offre un'autonomia di circa 10 minuti ed è dotato del pulsante per il ritorno automatico.

In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

