Vivo X30: la nuova Mirror Edition è firmata Alexander Wang

Oltre alla serie NEX, a cui si è recentemente aggiunto un nuovo modello, non scordiamoci che esiste anche Vivo X30. L'esponente del segmento medio/alto del mercato ha anche un modello Pro, il quale ha anche infranto un record del Guinness dei Primati. Come già accaduto in passato, X30 si è posto come target quello più giovanile. A partire dal suo ambassador, ovvero Liu Wen, nota modella cinese, e questa nuova versione Mirror Edition conferma questa volontà fashion.

La nuova Mirror Edition di Vivo X30 lo vuole un vero specchio

Fra una settimana sarà lanciato Vivo X30 Mirror Edition, una nuova colorazione che è stata realizzata in collaborazione con Alexander Wang. Questa si andrà ad aggiungere alle tre già esistenti, classificate come Black, Peach e Light Blue. Se non lo conosceste, Alexander Wang è un grosso nome dello scenario della moda che ha lavorato a fianco di brand come Balenciaga e H&M. Non abbiamo ancora delle foto complete, ma quasi sicuramente avremo a che fare con una variante completamente specchiata.

Vi ricordiamo le specifiche che caratterizzano Vivo X30:

Display Super AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

(2400 x 1080 pixel); dimensioni di 158.45 x 74.1 x 8.8 mm per 196 g;

processore octa-core Samsung Exynos 980 ;

; GPU ARM Mali-G76 MP5;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 64+32+8 MP con apertura f/1.8-2.0-2.2, teleobiettivo, grandangolare a 108° e sensore ToF (X30);

con apertura f/1.8-2.0-2.2, teleobiettivo, grandangolare a 108° e sensore ToF (X30); quad camera da 64+32+8+13 MP con apertura f/1.8-2.0-2.2-3.0, teleobiettivo, grandangolare a 108° e sensore ToF (X30 Pro)

con apertura f/1.8-2.0-2.2-3.0, teleobiettivo, grandangolare a 108° e sensore ToF (X30 Pro) fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.45;

con apertura f/2.45; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C;

batteria da 4350 mAh con ricarica rapida a 33W;

con ricarica rapida a 33W; sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.

