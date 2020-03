Oggi ha fatto il suo debutto Vivo NEX 3S, una versione rivisitata del top di gamma di attuale generazione. Allo stesso modo è stato presentato Vivo V19, un modello non del tutto inedito, anzi. Si tratta di una rivisitazione in salsa “internazionale” del precedente Vivo V17, presentato a fine 2019. Le sue caratteristiche principali? Display iView con selfie camera integrata, quad camera ed una batteria abbastanza capiente.

LEGGI ANCHE:

Quando arriverà Funtouch OS 10? Vivo ha pubblicato la nuova roadmap per Android 10

Vivo V19 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2160 x 1080 pixel) in 20:9 e densità di 375 PPI;

(2160 x 1080 pixel) in 20:9 e densità di 375 PPI; dimensioni di 159 x 74.17 x 8.54 mm per 176 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675 ;

; GPU Qualcomm Adreno 612;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con sensori grandangolare e per la profondità, Super EIS, modalità Notte e flash LED;

f/1.8-2.2-2.4-2.4 con sensori grandangolare e per la profondità, Super EIS, modalità Notte e flash LED; selfie camera da 32 MP f/2.45;

f/2.45; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack, USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con ricarica 18W;

con ricarica 18W; sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.

Prezzo e data d'uscita

Vivo V19 sarà disponibile in due colorazioni, Arctic Blue e Crystal White. I prezzi ammontano a 4.299.000 IDR (263€) per la versione da 8/128 GB, salendo a 4.999.999 IDR (306€) per quella da 8/256 GB.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.