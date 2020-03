Vivo, Samsung, OPPO: chiuse fabbriche in India, a rischio la produzione?

Questa pandemia di Covid-19 non sembra voler cessare la propria avanzata. Tanti Stati, ormai, sono coinvolti in tale situazione, con l'Italia che al momento è uno di quelli che sta soffrendo di più. Nonostante questo, la minaccia si fa sentire davvero in ogni Paese, anche l'India. Tanto che, a seguito di alcuni provvedimenti del governo, diverse aziende sono state costrette a chiudere gli stabilimenti, come Vivo, OPPO e Samsung.

Vivo, OPPO e Samsung chiudono fino al 25 marzo

Al momento sappiamo che l'India ha deciso di intervenire in maniera seria contro questa pandemia, chiudendo tutte le fabbriche presenti sul territorio. Anche quelle situate a Greater Noida, dunque, sono state costrette a seguire tale direttiva. Tra le tante, infatti, in tale luogo troviamo anche gli stabilimenti di OPPO,Vivo e Samsung. Almeno fino al 25 marzo, dunque, queste fabbriche rimarranno chiuse, anche se la sensazione è che tale termine temporale possa ulteriormente dilatarsi.

Questo provvedimento potrebbe riflettersi sulla produttività dei vari brand coinvolti. Se diamo un'occhiata a Samsung, ad esempio, vediamo come in tale stabilimento vengano prodotti più di 120 milioni di smartphone ogni anno. Si tratta, quindi, di una cifra davvero considerevole. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore e se la chiusura verrà prolungata ancora di qualche settimana.

