Dopo una valanga di poster e anticipazioni ben più piccanti grazie al TENAA, ecco che si alza il sipario di Vivo S6 5G, nuovo modello che punta al nuovo standard di connettività grazie al supporto dell'Exynos 980 di Samsung. Ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità in patria.

Vivo S6 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

A distanza di alcuni mesi dal lancio dei modelli X30 e X30 Pro, l'azienda cinese rende disponibile il processore Exynos 980 a prezzo minore grazie a Vivo S6 5G. La parte frontale non ha nulla di particolarmente eclatante: abbiamo un pannello AMOLED da 6.44″ Full HD+ con un rapporto superficie/schermo invidiabile ed un notch a goccia per ospitare la selfie camera da 32 MP. Le cose si fanno più interessanti con il retro – in vetro, realizzato in tre colorazioni molto belle – grazie ad un comparto fotografico inserito in un modulo circolare.

La Quad Camera è affidata ad un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP, un modulo Macro da 2 MP ed un sensore dedicato alla profondità (2 MP). In basso trovate le specifiche complete, con tutti i dati.

Scheda tecnica

dimensioni di 161.16 x 74.66 x 8.68 mm per un peso di 181 grammi (8.78 mm di spessore per la colorazione Swan Lake);

per un peso di 181 grammi (8.78 mm di spessore per la colorazione Swan Lake); display AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, HDR e screen-to-body del 90.1%;

da (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, HDR e screen-to-body del 90.1%; lettore d'impronte digitali sotto il display;

processore Samsung Exynos 980 5G, octa-core a 8 nm con una frequenza massima fino a 2.2 GHz;

5G, octa-core a 8 nm con una frequenza massima fino a 2.2 GHz; GPU Mali-G76 MP5;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo, Macro, PDAF, EIS, Flash LED;

con apertura f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo, Macro, PDAF, EIS, Flash LED; selfie camera da 32 MP con apertura f/2.08;

con apertura f/2.08; batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 18W ;

con ricarica rapida da ; supporto Dual SIM 5G, no banda 20, Wi-Fi Tri Band, GPS/Glonass/BDS/Galileo, USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, aptX HD e LDAC;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia Funtouch OS 10.

Vivo S6 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Vivo S6 5G parte da 2698 yuan (circa 346€) per la versione da 8/128 GB e sale a 2998 yuan (circa 385€) per quella da 8/256 GB. Le colorazioni disponibili sono tre: Jazz Black, Danubio (blu) e Swan Lake (bianco). Per quanto riguarda la commercializzazione, questa partirà dal 3 Aprile, con preorder dal 1 Aprile.

