Vivo S6 5G svelato, fra immagini ufficiali e certificazione TENAA

Da qualche giorno abbiamo iniziato a parlare di Vivo S6 5G. Al momento, però, le notizie riguardo questo nuovo smartphone sono abbastanza frammentate. Sicuramente tale prodotto verrà lanciato il 31 marzo e, stando alle ultime informazioni, dovrebbe montare una doppia selfie camera. Nelle ultime ore, poi, sono arrivate nuove foto che ritraggono la parte posteriore dello smartphone, rivelando interessanti novità.

Aggiornamento 24/03: la certificazione TENAA aggiunge dettagli, svelando altre immagini e specifiche. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Vivo S6 5G monterà una camera da 48MP

Dovremo attendere ancora qualche giorno prima di scoprire effettivamente tutto su questo Vivo S6 5G. Al momento, però, pare che il brand abbia voluto già sbilanciarsi, mostrando a tutti la parte posteriore del device. Nei render che sono stati esposti, dunque, è chiaro come l'azienda abbia optato per un design simile a quello proposto da OnePlus 7T, con un comparto fotografico circolare. Non sappiamo, però, praticamente nulla sulla configurazione di tale unità. Possiamo solo dirvi con certezza che il sensore principale sarà da 48MP.

LEGGI ANCHE:

Vivo sgancia la bomba: smartphone 5G a 200€ entro fine 2020

Si tratta di una quad-camera? Dando un'occhiata a questi render sembrerebbe di sì. Come detto, però, non è stata rilasciata nessuna informazione ufficiale a riguardo, dunque al momento possiamo solo ipotizzare un qualche tipo di configurazione. Vediamo chiaramente, inoltre, come il modello esposto presenti una colorazione a gradiente davvero molto particolare, che speriamo non sia l'unica ad essere proposta sul mercato.

Aggiornamento 24/03

Grazie alla certificazione TENAA possiamo capire meglio quale sarà la scheda tecnica di Vivo S6 5G. A partire dallo schermo AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), sotto al quale troviamo il sensore ID per lo sblocco biometrico. Contrariamente a molti degli smartphone presentati in questi mesi, S6 non ha il display forato, basandosi sul notch per ospitare la selfie camera da 32 MP.

La fotocamera principale sarà invece una quad camera, composta da quattro sensori da 48+8+2+2 MP. Come accade in questi casi, trattandosi di un mid-range, i sensori saranno un grandangolare, un macro ed uno per l'acquisizione della profondità. Il TENAA indica una batteria da 4390 mAh con ricarica rapida, contenuta in dimensioni di 161.16 x 74.66 x 8.68 mm ed un peso di 181 g. Per finire, S6 avrà memorie da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, oltre ad una CPU octa-core a 2.2 GHz.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.