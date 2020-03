Vivo S6 5G arriverà il 31 Marzo, con doppio foro nel display | Leak

Da qualche tempo Vivo sta cercando di conquistare alcuni mercati al di fuori della Cina. Sembra che la sua politica di espansione, comunque, sia rivolta principalmente all'Asia, almeno in questo momento. Tale motivazione, dunque, ha spinto il brand a produrre una buona quantità di prodotti nell'ultimo periodo, distribuendo in vari territori i propri smartphone. Sembra, quindi, che tra poco ci sarà spazio per un nuovo modello, appartenente alla serie S, ovvero Vivo S6 5G.

Vivo S6 5G si concentrerà sulla Selfie Camera

Ogni volta che un device della serie S di Vivo è stato lanciato sul mercato, ha mostrato un comparto fotografico anteriore di tutto rispetto. Sembra, dunque, che questi dispositivi siano stati studiati proprio per offrire ottime performance in tale ambito. Anche S6 5G non dovrebbe deludere, quindi, sotto questo aspetto, mostrando probabilmente una doppia selfie camera, come mostrato da questi immagini. Non sappiamo, però, se la foto sia attendibile o meno, dunque non possiamo ancora esprimerci in tal senso.

Abbiamo una data di uscita ufficiale. Vivo S6 5G farà la sua comparsa sul mercato il 31 marzo, come indicato anche dal poster pubblicato in rete, che non mostra alcuna caratteristica del telefono. Al momento, infatti, sappiamo solo che tale dispositivo sarà dotato di connettività 5G, ma ancora ci è sconosciuto il SoC che verrà montato al suo interno. Attendiamo, dunque, ulteriori informazioni a riguardo.

