Vivo e Realme: rimandati i nuovi prodotti per via del Coronavirus

È innegabile che le conseguenze primario del Coronavirus riguardino l'impatto che la pandemia ha avuto sulle nostre vite e sull'impianto sanitario. A cascata, l'allarme virale ha comportato moltissimi problemi anche al mercato globale, specialmente quello tecnologico. Sì, perché avendo avuto come focolaio iniziale la Cina, il modo in cui il paese è stato colpito ha spinto moltissime aziende ad andare in standby. Lo stesso adesso sta accadendo nella vicina India, dove soltanto adesso pare che le istituzioni stiano iniziando ad allarmarsi in maniera più concreto. Per questo brand come Vivo e Realme, sempre molto attivi in India, hanno deciso di rimandare le prossime attività.

Vivo e Realme rallentate dal Coronavirus: nuovi lanci rimandati in India

Dear friends,

A heartfelt message for all of you. pic.twitter.com/SdPIXDpLpr — Nipun Marya (@nipunmarya) March 24, 2020

Tutti gli eventi previsti per questi mesi sono saltati, a partire dal MWC 2020 fino alle ultime presentazioni da parte di tutti i produttori, tenutesi soltanto online o nei paesi dove la quarantena non era attiva. Per questo Vivo ha deciso di sospendere tutti i lanci di nuovi prodotti in India fino a che non si avrà una situazione più chiara sul Covid-19. Al contempo, la commercializzazione dei nuovi Realme Narzo sarà anch'essa rimandata, in modo tale da impedire spostamenti inutili per la popolazione. La presentazione è prevista per il 26 marzo, bisognerà vedere quando avverrà il lancio effettivo sul mercato.

During these tough times, we are taking initiatives to:

– Postpone sale of #realmeNarzo series, current stocks on hold.

– Halt our ‘Make in India' facility till further Govt. notice.

– WFH for all Hope the health of our people & country's economy gets minimum impact.🙏 pic.twitter.com/6MDZq0na9A — Madhav 5G (@MadhavSheth1) March 24, 2020

Sia Vivo che OPPO e Samsung hanno deciso di chiudere le rispettive fabbriche nel paese. Al contempo, Xiaomi ha effettuato dichiarazioni più positive e ci auguriamo che non debba rimangiarsi le parole.

