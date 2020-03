Lo scorso Dicembre, Vivo ha pubblicato ufficialmente la roadmap dedicata al rilascio di Funtouch OS 10, la nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand cinese su base Android 10. Purtroppo le cose non sono andate secondo i programmi e a mettere i bastoni tra le ruote è stata l'emergenza Coronavirus in Cina. Dopo la prima comunicazione in merito ai ritardi nel rilascio, oggi Vivo torna a parlare della nuova UI, rivelando la roadmap aggiornata.

Vivo pubblica la roadmap aggiornata per Funtouch OS 10 basata su Android 10

Quindi dopo il periodo di magra a causa del Covid-19, presto gli utenti cinesi cominceranno a ricevere la Funtouch OS 10 con Android 10 a bordo, almeno secondo le tempistiche annunciate da Vivo. Come al solito il roll out avverrà prima con il software in versione beta pubblica e se non ci saranno intoppi si passerà alla stabile; per i modelli internazionali – ovviamente – bisognerà attendere. Di seguito trovate i dettagli della roadmap ufficiale.

14 Marzo NEX 3, NEX 3 5G (l'aggiornamento è dedicato ai primi 4.000 utenti che effettueranno la registrazione);

fine Marzo X27, X27 Pro

inizio Aprile NEX, NEX Screen Fingerprint, NEX Flagship, NEX Dual Screen

metà Aprile S5

fine Aprile Z5, Z5i, Z5x, S1, S1 Pro

fine Giugno Z3, Z3i, X23



Ovviamente si partirà dall'ultimissimo NEX 3 per continuare poi a coprire vari modelli fino alla fine di Aprile. Non è chiaro il motivo per cui gli ultimi smartphone verranno aggiornati a fine Giugno, con un ritardo così netto rispetto al resto della lineup.

