Dopo aver raccolto un bel po' di indiscrezioni (anche a proposito di una possibile variante internazionale), ecco che finalmente Vivo NEX 3S 5G è ufficiale. Curiosi di saperne di più sul nuovo top di gamma con display a cascata? Allora ecco tutte le novità del dispositivo, tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Vivo NEX 3S 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Lo scorso settembre, la casa cinese si è rinnovata con il suo primo smartphone con display Waterfall, NEX 3. A questo giro, il nuovo arrivato si presenta come una versione rinnovata dello scorso capitolo, introducendo novità assolutamente non da poco per gli amanti della potenza. Il corpo di Vivo NEX 3S 5G è realizzato in vetro, con frame in alluminio, ed ospita un pannello AMOLED con bordi a cascata (quindi quasi a 90°), da 6.89″ Full HD+. Si tratta della medesima soluzione del modello precedente: inutile sottolineare che ci troviamo ancora una volta di fronte ad una soluzione tutto schermo, con un rapporto screen-to-body del 99.6%.

Come il suo predecessore, il flagship è dotato di pulsanti Touch Sense per il controllo del volume e il tasto Power. Sia la selfie camera pop-up da 16 MP che la tripla fotocamera da 64 + 13 + 13 MP arrivano direttamente dal NEX 3 mentre le vere novità sono racchiuse nel cuore del flagship.

Vivo NEX 3S 5G è mosso infatti dallo Snapdragon 865, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Non cambia lo stile – quindi – ma la sostanza, puntando alla massima potenza. Presente all'appello il supporto 5G Dual Mode e non è prevista una variante dotata della sola connettività 4G. Per migliorare il senso di vibrazione durante il gioco è stato introdotto il sistema X-Axis Haptic (ottimo anche durante la digitazione) mentre grazie al raffreddamento tramite piastra a induzione zero è possibile mantenere il dispositivo “fresco” anche durante le fasi di gioco più pesanti. In basso trovate tutti i dettagli sulle specifiche del dispositivo.

Scheda tecnica

dimensioni di 167.44 x 76.14 x 9.4 mm per un peso di 219.5 grammi;

display AMOLED da 6.89″ con risoluzione Full HD+ (2256 x 1080 pixel), rapporto in 18.8:9, bordi Waterfall, densità di 363 PPI e supporto HDR10+;

lettore d'impronte digitali nel display;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz;

GPU Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

128/256 GB di storage USF 3.1;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 44W;

tripla fotocamera da 64 + 13 + 13 MP con apertura f/1.8-2.2-2.46, sensore principale Samsung GW1, grandangolo FOV 120°, Super Macro 2.5 cm, teleobiettivo con zoom ottico 2X e digitale 20X, Hyper HDR, Super EIS;

selfie camera pop-up da 16 MP (f/2.0) con funzionalità Hyper HDR;

Dual SIM 5G, 4G si banda 20, Wi-Fi 6 Tri Band (2.4/5.1/5.8G), GPS/Beidou/Glonass/Galileo, GPS Dual Frequency, Bluetooth 5.1, mini-jack 3.5 mm, USB Type-C, NFC;

sistema operativo Android 10 tramite interfaccia proprietaria Funtouch OS 10.

Vivo NEX 3S 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Vivo NEX 3S 5G è di 4.998 yuan (circa 631€) per il modello da 8/128 GB mentre per la variante maggiorata da 12/256 GB, il prezzo sale a 5.298 yuan (circa 669€ al cambio attuale). Il top di gamma sarà in vendita dal 14 Marzo in Cina, nelle colorazioni Black, Blue e Red. Per quanto riguarda una possibile variante internazionale, al momento l'azienda non ha rilasciato dettagli.

