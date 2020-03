Nelle scorse ore, la casa cinese ha ufficializzato il nuovo Vivo NEX 3S 5G, versione “rinnovata” del suo primo modello con display Waterfall. In termini di design il flagship non introduce nessuna novità, mantenendo lo stesso stile del predecessore (e non si tratta assolutamente di un difetto). Il vero cambiamento arriva con il comparto hardware, stavolta capeggiato dallo Snapdragon 865, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire più da vicino il nuovo gioiellino targato Vivo!

Vivo NEX 3S 5G si mostra nelle prime immagini dal vivo Hands-on

1 di 4

I primi scatti dedicati a Vivo NEX 3S 5G ci offrono una panoramica del dispositivo nella colorazione Red, davvero bellissima. Il display Waterfall – un pannello AMOLED da 6.89″ Full HD+ con bordi curvati di quasi 90° – fa la sua figura e il modulo circolare che ospita la tripla fotocamera dona un tocco di classe al design.

1 di 5

Le immagini successive ci mostrano il top di gamma in pose decisamente meno “realistiche”, ma che di certo contribuiscono a rendere il look ancora più accattivante. Abbiamo un focus sul pulsante laterale, sulla selfie camera pop-up e sul mento, decisamente sottile.

1 di 4

Concludiamo con una breve galleria di immagini unboxing. Vivo NEX 3S 5G viene venduto con una confezione stilosa quando il dispositivo stesso ed include vari accessori. Abbiamo una cover protettiva, il caricabatterie da parete con il relativo cavo, lo spillino per lo slot SIM ed un paio di cuffie cablate (ricordiamo che il dispositivo presenta l'ingresso mini-jack da 3.5 mm).

Se volete sapere di più sul nuovo flagship vi rimandiamo all'articolo di lancio. Nel frattempo vi ricordiamo che il NEX 3S 5G potrebbe debuttare anche sul mercato internazionale, anche se al momento non vi è la conferma ufficiale da parte dell'azienda.

