Vivo APEX 2020: la selfie cam nel display c’è e si vede | Video

Non l'avremo visto al MWC 202, ahimé, ma l'annuncio del Vivo APEX 2020 è stato comunque impattante. Pur trattandosi di uno smartphone poco più che concettuale e non destinato alla commercializzazione, l'interesse sollevatosi è molto. Le tecnologie in gioco sono svariate, fra fotocamera e display, per dire le due componenti principali. E proprio la combinazione di questi due elementi ha fatto sì che APEX 2020 possa integrare l'affascinante fotocamera nel display.

LEGGI ANCHE:

Vivo Z6 5G ufficiale: Snap 765G, quad camera da 48MP e 5.000 mAh

La selfie camera di Vivo APEX 2020 è nel display, ma purtroppo si nota

Ma si sa, non è tutto oro ciò che luccica. Specialmente quando si parla di mettere un sensore fotografico sotto ad uno schermo. Una soluzione avveniristica, in virtù della volontà di ottenere uno smartphone senza ingombri sul fronte, ma che comporta delle difficoltà. La prima azienda ad aver proposto questa innovazione è la “sorella” OPPO, per quanto i primi risultati non si siano rivelati ottimali. A fine 2019 ne è stata prodotta una nuova versione, i cui samples si sono dimostrati più all'altezza delle aspettative.

Ma i problemi con questo tipo di fotocamere non sono legati soltanto alla qualità degli scatti. Per quanto ci siano degli algoritmi atti ad ottimizzare il tutto, è necessario che la porzione di schermo sopra al sensore sia modificato ad hoc. La porzione di pixel è rivestita da un materiale altamente trasparente, in modo da migliorare la trasmittanza. Ciò fa sì che, seppur sopra alla fotocamera ci sia un display, passi la giusta dose di luce per farla funzionare correttamente.

Tuttavia, ciò significa che questa porzione di schermo sia visivamente diversa, specialmente quando si visualizza una schermata bianca. Come è possible constatare nel video hands-on di Vivo APEX 2020, anche il concept phone Vivo non fa differenze. Ma aspettiamo comunque hands-on più dettagliati nel corso dei prossimi giorni per avere un'idea più chiara, se mai arriveranno. Nel frattempo, vi lasciamo al video in questione, potete vedere la selfie camera “incriminata” al minuto 1:23.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.