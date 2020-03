A distanza di pochissimo dal lancio ufficiale del nuovo NEX 3S 5G, l'azienda cinese conferma di guardare al futuro… e che futuro! L'annuncio arriva da Qin Fei, a capo del Communications Research Institute del brand, il quale ha confermato che Vivo è già al lavoro sul prossimo standard di connettività 6G.

Vivo e il 6G: cominciano i lavori per il nuovo standard di connettività

La notizia stupisce solo in parte: in fondo, solo pochi mesi fa, il logo 6G è stato registrato in Europa proprio da Vivo, segno che la compagnia cinese è proiettata verso questa novità già da un po' di tempo. A quanto pare l'azienda ha ritenuto che i tempi siano maturi per un annuncio ufficiale: nonostante in questo periodo si muovano i primi, timidi passi nel mondo del 5G, Vivo ha creato un team di Ricerca e Sviluppo dedicato al futuro standard di connettività globale. Secondo quanto riportato dallo stesso Qin Fei, il nuovo team lavorerà a stretto contato con università cinesi e non per migliorare la sua ricerca su questa tecnologia ancora in fase embrionale.

Ovviamente, Vivo non è la sola azienda cinese alle prese con il 6G. Anche Huawei sarebbe al lavoro sul nuovo standard e secondo le prime indiscrezioni possiamo aspettarci prestazioni da paura, anche se bisognerà attendere ancora un bel po'.

