Vivo sgancia la bomba: smartphone 5G a 200€ entro fine 2020

La presentazione di APEX 2020 ha dato dimostrazione della capacità di Vivo di saper innovare. Anche dal punto di vista delle telecomunicazioni, come dimostra il via ai lavori per il 6G. Nel frattempo, sarà il 5G il protagonista delle nuove tecnologie su smartphone di questo 2020. E a differenza dei dispositivi pieghevoli, altra novità tech di questa epoca, le nuove reti verranno messe a disposizione anche degli utenti meno facoltosi.

Il 5G si prepara a farsi strada anche sugli smartphone mid-range, parola di Vivo

Ad affermarlo è Liu Hong, vice presidente di Vivo e capo della divisione cinese. L'intervista rilasciata parte con una notizia positiva per il produttore: questo marzo è iniziato con un +10% nelle vendite rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche se l'epidemia di Coronavirus ha colpito duramente la Cina, ha affermato come l'80% della forza lavoro sia regolarmente tornata a lavoro. E come da tradizione cinese, i dipendenti hanno dimostrato attaccamento alla loro posizione, con un aumento del 90% della produzione.

Detto questo, il 5G giocherà un ruolo importante per la crescita ed il mantenimento delle vendite di smartphone nel mondo. Fino ad oggi è stata una feature esclusiva soltanto di pochi modelli decisamente costosi. Ma è soltanto questione di tempo prima che le reti di nuova generazione siano rese disponibili a sempre più persone. Le previsioni di Liu vanno proprio in questa direzione: il Q4 2020 vedrà l'arrivo dei primi smartphone 5G a 1500 yuan, sotto ai 200€.

Oggi il telefono Vivo con 5G più economico è Vivo Z6 5G, recentemente lanciato in Cina a 2298 yuan, poco meno di 300€. Sarà grazie al lavoro congiunto con i produttori di chipset che sarà possibile spingere ancora di più lato prezzi. Specialmente Qualcomm, i cui prossimi SoC saranno tutti (o quasi) con supporto 5G, anche quelli destinate alle fasce più modeste.

