Abbiamo già visto come UMIDIGI UFit sia uscito sul mercato con alcune interessanti feature. Da qualche tempo, infatti, questo device è presente nel listino dell'azienda, mostrando vari sensori per il monitoraggio di diverse attività. Nella sua categoria, però, soffre molto la concorrenza di tanti altri brand ben più blasonati. Motivo per cui potrebbe convenire acquistarlo tra qualche tempo, anche in virtù di un'offerta interessante.

UMIDIGI UFit scenderà sotto i 30 euro, su AliExpress

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, UMIDIGI UFit parteciperà ad una vendita a livello globale nella quale il prezzo diminuirà notevolmente rispetto a quello di listino. Attualmente, infatti, il prodotto è presente su AliExpress ad una cifra che si aggira intorno ai 50 euro. Durante la giornata del 27 marzo, però, questo prodotto scenderà fino a 29,99 dollari, dunque circa 26 euro al cambio attuale.

Si tratta di un'offerta valida solo per pochi giorni, fino ad esaurimento scorte. Sarà necessario, quindi, essere più veloce di tutti per cercare di accaparrarselo a questa cifra. Vi ricordiamo, infatti, che su tale prodotto troviamo un sensore PPG ed un monitoraggio SpO2, rilevando non solo il battito cardiaco ma anche la presenza di ossigeno nel sangue. Oltre al form factor stile Apple Watch, poi, a bordo trova spazio un software proprietario snello e colorato, che saprà attirare l'attenzione di molti utenti. Nel caso in cui foste interessati, potreste acquistarlo cliccando su questo link.

