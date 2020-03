UMIDIGI UFit “sfida” lo Xiaomi Mi Watch: a 50€ con monitoraggio SpO2

Con il successo della serie UWatch, la casa cinese ha pensato bene di continuare a puntare sul settore dei dispositivi indossabili, ovviamente con il solito occhio di riguardo al prezzo. UMIDIGI UFit è il nuovo smartwatch del brand e porta con sé un'interessante novità, oltre che un design davvero niente male!

UMIDIGI UFit debutterà ufficialmente il 16 Marzo

Al momento non sono note le specifiche complete dell'indossabile, ma è confermata solo la presenza del supporto al monitoraggio dei livelli di SpO2. Dall'immagine teaser rilasciata dalla compagnia cinese, sembra che UMIDIGI UFit arriverà con un display abbastanza ampio, dal design quadrato e con vetro curvo 2.5D. Lungo il bordo destro trova spazio un pulsante fisico per i controlli del dispositivo, ma per ora non sono noti altri dettagli sul suo utilizzo.

Il debutto ufficiale di UMIDIGI UFit avverrà il 16 Marzo, ma al momento risulta già acquistabile tramite AliExpress. Se siete interessati al nuovo smartwatch del brand cinese vi consigliamo di inserirlo nel carrello ed attendere la data di uscita per effettuare l'acquisto: probabilmente il prezzo verrà scontato in occasione del debutto, ergo è meglio pazientare ancora qualche giorno.

Nel frattempo, sul il sito ufficiale del brand trovate un'interessante iniziativa ed uno spot dedicato al dispositivo.

