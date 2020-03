Ulefone Armor X7: al via la prevendita globale, ad un prezzo incredibile

Se diamo un'occhiata al mercato dei dispositivi rugged, non troviamo più molte soluzioni sul mercato. Non sono rimaste molte aziende attive in questo settore, seppure tali device continuino ad essere richiesti sul mercato. Ulefone, dunque, è uno dei brand che stabilmente sviluppa rugged phone, anche con un certo successo, soprattutto in patria. Nel caso in cui voleste accaparrarvi una delle ultime soluzioni in tale ambito, ovvero Ulefone Armor X7, potreste approfittare della prevendita globale che prende avvio proprio oggi.

Armor X7 possiede la certificazione MIL-STD-810G

Stando alle caratteristiche tecniche di tale prodotto, su questo Ulefone Armor X7 potete trovare tutte le più importanti tecnologie che gli permettono di resistere ad acqua, polvere e urti. Non mancheranno, quindi, le certificazioni IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Al suo interno, poi, troverà spazio un SoC quad-core accompagnato da 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Avremo a disposizione, poi, ben 4.000 mAh di batteria e, soprattutto, Android 10.

Da oggi questo prodotto è in prevendita sullo Store Ufficiale Ulefone, al prezzo speciale di 79,99 dollari, quindi circa 72 euro al cambio attuale. Durante tutto questo periodo, che terminerà il 27 marzo, avrete modo, però, di poter ottenere una delle dieci unità al giorno disponibili al prezzo di 69,99 dollari, circa 63 euro. Maggiori dettagli, comunque, li trovate all'interno del sito ufficiale, raggiungibile cliccando su questo link.

