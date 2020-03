Tronsmart Onyx Ace: le nuove cuffie TWS con chip Qualcomm debuttano già in sconto

Dopo le ultime Spunky Beat (e al successo registrato da queste ultime) la compagnia cinese è pronta a dare il benvenuto alle nuove cuffie TWS Tronsmart Onyx Ace, progettate con un design semi in-ear ergonomico, un sistema a quattro microfoni e un chip Qualcomm e punta ad un audio fedele e ad un'esperienza di prim'ordine durante le chiamate. Andiamo a dare un'occhiata a tutte le caratteristiche (compreso il prezzo di vendita) di questa novità!

Tronsmart Onyx Ace: chip Qualcomm, design semi in-ear e prezzo accessibile

Partendo dal look, come anticipato, le nuove Tronsmart Onyx Ace puntano sulla massima comodità grazie ad un design semi in-ear, leggero ed elegante, che si adatta a qualsiasi orecchio senza pressioni. Ogni cuffia presenta un microfono con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, in modo da offrire chiamate cristalline individuando la voce in modo intelligente e filtrando il rumore di fondo.

Grazie al chip Qualcomm, le nuove cuffie TWS targate Tronsmart offrono una connessione più stabile con il proprio dispositivo e una trasmissione audio più rapida, con una bassa latenza e consumi ridotti. Le Onyx Ace presentano il supporto aptX ed un driver da 13 mm mentre in termini di autonomia, sono in grado di garantire fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica (con un livello di volume del 50%), fino ad un massimo di 24 ore utilizzando il loro case.

A proposito del case, quest'ultimo presenta una porta USB Type-C per la ricarica ed un pratico indicatore LED. Presenti all'appello i controlli touch sia per il controllo delle tracce audio che per il volume o per richiamare l'assistente vocale. Insomma, le cuffie Tronsmart Onyx Ace si presentano come una soluzione particolarmente allettante, specialmente per quanto riguarda il prezzo.

Queste, infatti, nei giorni 10 e 11 marzo saranno disponibili in sconto a circa 28€. In più sarà possibile beneficiare di un ulteriore ribasso di 1.80€ grazie al Coupon applicabile tramite l'apposito pulsante (lo trovate sotto il prezzo di vendita, nella pagina dedicata cliccando sul link in basso).

Articolo sponsorizzato.

