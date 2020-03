Tronsmart Onyx Ace: le TWS con cancellazione del rumore sono in offerta a 28€

Il mercato di cuffie TWS è sempre più ricco e competitivo. Proprio per questo per inserirsi all'interno della competizione, i prodotti di questo genere sono sempre più curati ed attenti ai dettagli, proprio come le Tronsmart Onyx Ace, auricolari TWS, oggi in offerta a 28€ grazie ad un coupon dedicato.

Tronsmart Onyx Ace scontate a metà prezzo con il coupon Geekbuying

Tronsmart in questi anni si è fatta spesso notare per prodotti audio dall'ottima qualità al giusto prezzo. Le Onyx Ace sembra non siano da meno, con connettività Bluetooth 5.0, Qualcom aptX, cancellazione del rumore, controlli touch, certificazione IPX5 ed autonomia fino a 24h.

Inoltre, le TWS del brand offrono – proprio come accennato – il supporto Google Assistant e Siri (a seconda OS utilizzato). Allo stesso tempo, per incrementarne l'efficienza nel caso in cui le utilizziate principalmente per telefonate, avrete la possibilità di usare un solo auricolare per volta, che assolverà comunque a tutte le esigenze.

Le cuffie Tronsmart Onyx Ace si presentano già ad un prezzo contenuto, che si fa ancor più conveniente grazie al codice sconto dedicato e scende a circa 28€. Per acquistarle a questo prezzo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed inserire, in fase di pagamento, il codice ONYXACE.

Articolo Sponsorizzato.