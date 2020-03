Tronsmart festeggia il compleanno di AliExpress con sconti fino al 70%

Quale modo migliore per affrontare questi giorni chiusi in casa, se non con un po' di musica grazie ad un paio di fidate cuffie TWS? Se poi si tratta di un prodotto in offerta, la cosa si fa ancora più allettante. Per festeggiare il decimo compleanno di AliExpress, Tronsmart ha lanciato una serie di promozioni con sconti fino al 70% sui alcuni prodotti audio. Andiamo a dare uno sguardo a cosa ci riserva l'azienda.

Ecco le offerte di Tronsmart per il compleanno di AliExpress

Le Tronsmart Onyx Ace sono le ultime cuffie TWS del brand, dotate di un chip Qualcomm, il supporto aptX ed un driver da 12 mm. Non mancano poi la tecnologia di riduzione del rumore DSP, un'autonomia fino a 5 ore (che salgono a 24 grazie al case di ricarica) ed un design semi in-ear con controlli touch. Insomma… davvero niente male! Le cuffie sono disponibili in offerta a 26.99 dollari (circa 24.50€ al cambio) grazie al codice sconto SAVEACE. In basso trovate il link all'acquisto: non dimenticate di utilizzare il Coupon (valido fino al 31 Marzo)!

Le offerte continuano con le cuffie Spunky Beat (di cui qui trovate la nostra recensione), equipaggiate con un chip Qualcomm QCC3020 con Bluetooth 5.0, supporto aptX, AAC e SBC, senza contare la tecnologia di riduzione del rumore DSP e quella Qualcomm cVc 8.0. Le cuffie TWS presentano un design in-ear e controlli touch, ed arrivano con un case di ricarica dotato di un ingresso Type-C. Con il codice sconto 1USDBEAT il prezzo scenderà a 23.99 dollari (circa 21€) mentre in basso trovare il link al prodotto.

Le promozioni Tronsmart per il compleanno di AliExpress giungono al capolinea con la cassa Bluetooth T6 Plus, con tecnologia SoundPulse e fino a 40W di potenza in dimensioni portatili. Tra le funzionalità presenti all'appello abbiamo tre modalità di equalizzazione e la funzione di abbinamento Stereo TWS (che permette di abbinare due casse insieme). Non manca poi la certificazione IPX6. In questo caso dovrete utilizzare il codice sconto PLUS4USD ed il prezzo scenderà a 48.99 dollari (circa 44.50€). In basso trovate il link all'acquisto e vi ricordiamo che per tutti e tre i prodotti il relativo Coupon sarà valido fino al 31 Marzo.

Articolo sponsorizzato.

