Molto spesso i thermos in commercio hanno dimensioni contenute, puntando forte sulla portabilità (in modo da adattarsi alle esigenze più comuni). Se invece avete bisogno di un thermos da 1.5 L (magari per una gita fuori porta o semplicemente da tenere in casa), il nuovo prodotto Xiaomi Viomi farà di certo al caso vostro.

Il thermos da 1.5 L Xiaomi Viomi è in offerta lampo GearBest

Il thermos brocca di Xiaomi Viomi ha una capienza di 1.5 litri ed è realizzato in acciaio inox 316; la base presenta un rivestimento anti-scivolo (così come il manico). Il prodotto arriva con un design minimale, nel perfetto stile della compagnia cinese.

Siete interessati a mettere le mani sul mega thermos di Xiaomi? Allora non perdete l'offerta lampo di GearBest, dove troverete il prodotto disponibile con uno sconto del 50%, con tanto di spedizione gratuita.

