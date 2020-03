The Lab OnePlus 8 Edition: come provare il nuovo flagship in anteprima

Come di consueto prima di un lancio ufficiale, la compagnia cinese ha lanciato l'iniziativa The Lab, volta a trovare nuovi recensori tra gli appassionati del brand. Anche se il comunicato ufficiale non specifica precisamente di quale smartphone si tratti, non ci vuole molto a fare due più due e capire che si tratta dell'iniziativa The Lab OnePlus 8 Edition!

Come provare OnePlus 8 in anteprima con The Lab

Tramite il forum ufficiale, l'azienda ha annunciato di essere alla ricerca di 10 recensori, i quali si troveranno tra le mani un nuovo misterioso telefono. Ovviamente si tratterà di un flagship – a scanso di equivoci – e quindi è più che chiaro che si tratti del prossimo OnePlus 8. Con The Lab OnePlus 8 Edition, 10 utenti (di cui 6 del forum) avranno la possibilità di provare in anteprima il nuovo top di gamma. Per partecipare basterà inviare i propri dati tramite questo form. Bisognerà anche allegare una serie di lavori che dimostrino le proprie capacità di scrittura, fotografia e video.

Per gli utenti OP basterà allegare una breve “recensione” del proprio dispositivo e i motivi per cui consigliarlo. Se non siete utenti OP, invece dovrete inviare la recensione di un vecchio telefono che avete utilizzato in passato.

Per tutti i dettagli date un'occhiata al thread dedicato (lo trovate in fonte); infine vi ricordiamo che le selezioni termineranno il 1 Aprile ed il giorno successivo saranno già annunciati i 10 vincitori.

