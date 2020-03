Questa tavoletta grafica da 8.5″ costa solo 4€: il taccuino digitale è qui

La tavoletta grafica HowShow è disponibile in offerta lampo per un periodo limitato di tempo sullo store cinese GearBest, ad un prezzo particolarmente allettante. Inoltre i vostri memo o i capolavori dei piccoli possono essere salvati direttamente sullo smartphone (Android e iOS) tramite l'applicazione companion.

HowShow, la tavoletta grafica in offerta lampo su GearBest a prezzo stracciato

La tavoletta grafica HowShow è l'accessorio perfetto per intrattenere i più piccoli, mentre si trasforma in un utile taccuino digitale nelle mani dei grandi (può essere utilizzato come una piccola bacheca in casa o ufficio). Il dispositivo ha un display da 8.5″ ed è accompagnato da un pratico pennino; per cancellare basterà premere l'apposito pulsante.

