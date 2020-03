Lo Swiffer Duster elettrico di Xiaomi YouPin è in offerta da Europa

Lo Swiffer Duster elettrico di Xiaomi YouPin – a marchio Yijie – è la soluzione perfetta per una pulizia rapida, ma non per questo troppo sbrigativa. Si tratta di un prodotto che può rivelarsi parecchio utile per una spazzata lampo oppure per evitare di utilizzare di continuo la vostra scopa elettrica principale.

Swiffer Duster elettrico di Xiaomi YouPin in sconto su Banggood, con spedizione gratis da Europa

Lo Swiffer Duster elettrico di Xiaomi YouPin è una scopa elettrostatica, che attira la polvere e lascia il pavimento lindo. La batteria da 2000 mAh permette un utilizzo fino a 2 ore e per svuotarla basta premere un pulsante ed aprire il pannello inferiore (il contenitore ha una capienza di 350 ml). Le dimensioni compatte e lo spessore di soli 57 mm consente di raggiungere anche gli spazi più ostici.

In basso trovate il link all'acquisto da Banggood, dove troverete il prodotto con spedizione gratis dall'Europa. Non dimenticate di utilizzare il Coupon per ottenere lo sconto indicato!

