Per chi punta alla massima igiene, Xiaomi YouPin ha lanciato un nuovo sterilizzatore UV portatile davvero interessante, con un design minimal e particolarmente votato alla portabilità, grazie anche ad un modulo estraibile che può essere utilizzato singolarmente e senza ingombri.

Il nuovo sterilizzatore UV portatile di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon

1 di 2

Lo sterilizzatore UV portatile di Xiaomi YouPin è stato lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding del brand e arriva a marchio Mahaton. Si tratta di una soluzione rapida: basterà inserire gli oggetti all'interno e lasciar agire il dispositivo per soli 60 secondi. Inoltre il modulo per la sterilizzazione può anche essere utilizzato singolarmente. Il design richiudibile rende tutto il pacchetto decisamente allettante, vista la massima portabilità ed il prezzo con Coupon. In basso trovate il link all'acquisto ed il codice sconto dedicato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.