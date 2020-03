La stampante Creality 3D Ender-3X è disponibile su eBay con spedizione dall’Italia

Siete in cerca di una stampante 3D fai da te, pratica, facile da montare ed affidabile? Allora date un'occhiata alla Creality 3D Ender-3X, disponibile all'acquisto su eBay con spedizione dall'Italia.

Creality 3D Ender-3X arriva su eBay con spedizione dall'Italia

La stampante 3D misura 44 x 41 x 46.5 cm (con un peso contenuto), offre una precisione di stampa di ± 0.1 mm ed è compatibile con filamenti da 1.75 mm PLA, ABS, TPU e non solo. Creality 3D Ender-3X è il dispositivo perfetto per neofiti ed appassionati: il montaggio è semplice ed intuitivo e permette di stampare rapidamente grazie alla presenza di una testina in grado di raggiungere 110°C in 5 minuti.

Siete interessati a mettere le mani sulla stampante 3D il prima possibile? Allora in basso trovate il link all'acquisto da eBay, con tanto di spedizione dall'Italia!

Articolo sponsorizzato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.