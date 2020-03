saldatrice portatile xiaomi youpin

Tornano le migliori offerte del giorno di Banggood, quest'oggi con la pratica saldatrice portatile di Xiaomi YouPin, dispositivo votato alla sicurezza e alla semplicità di utilizzo. E poi è in sconto con Coupon e spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store cinese!

La saldatrice portatile TonFon arriva da Xiaomi YouPin ed è in sconto su Banggood | Coupon

La saldatrice portatile TonFon arriva da Xiaomi YouPin – la piattaforma di crowdfunding della casa cinese – ed integra una pratica batteria da 2000 mAh, per la massima mobilità. Presente all'appello un sistema di controllo intelligente della temperatura, così come la funzione di spegnimento automatico dopo di 10 minuti di inutilizzo.

Il prodotto è in offerta con Coupon sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratis da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.