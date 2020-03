Royole Flexpai 2 ufficiale: il vero protagonista è il nuovo display flessibile

Da qualche anno, ormai, abbiamo visto come Royole si stia impegnando nel settore dei device pieghevoli. Durante tutto questo tempo, infatti, il brand ha sviluppato una tecnologia tale da porlo ai vertici in questa categoria, soprattutto per la qualità espressa dal display flessibile. Sul nuovo Royole Flexpai 2, dunque, si arriva alla terza generazione di tale pannello, che mostra caratteristiche ormai quasi vicine alla perfezione.

Flexpai 2 non rinuncia ad un SoC Snapdragon 865

Sono passate poche ore dalla presentazione ufficiale del nuovo smartphone pieghevole prodotto da Royole. Si tratta, dunque, del Royole Flexpai 2, che finalmente mostra al pubblico le nuove caratteristiche del display pieghevole di terza generazione. Secondo uno dei funzionari presenti all'evento, infatti, pare che tale pannello abbia resistito a ben 200.000 piegamenti, non subendo alcun danno. Stando a quanto mostrato in fase di presentazione, poi, pare che tutti gli strati che compogono tale unità siano, ora, molto più solidi e meno soggetti a staccarsi tra loro quando il display viene piegato. Vi ricordiamo, comunque, che tale pannello ha una diagonale massima di 7,8 pollici di diagonale con un rapporto, quando è aperto, di 4:3.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate X: sostituire il display pieghevole costa una fortuna!

Non ci sono state sorprese, poi, in merito alla scheda tecnica. A bordo, infatti, trova spazio un SoC Snapdragon 865, dotato di modem 5G. Questo viene accompagnato, poi, da memorie RAM di tipo LPDDR5 e da una memoria interna UFS 3.0. Non sappiamo ancora, però, quali siano le capacità di tali comparti. Al momento, comunque, non è ancora stato commercializzato tale prodotto, perché il suo approdo sul mercato è previsto per il secondo trimestre del 2020.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.