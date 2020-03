Qual è stato il primo smartphone pieghevole al mondo? Forse molti di voi si faranno venire in mentre il Mate X oppure il Galaxy Fold: sbagliato, perché il primo modello dotato di un display pieghevole è stato il FlexPai, lanciato in Cina nel mese di Ottobre 2018 e presentato poi anche in Europa. Ora il CEO della casa asiatica ha fatto un po' di chiarezza sul futuro del brand, confermando la data di uscita di Royole FlexPai 2.

Royole FlexPai 2: il nuovo smartphone pieghevole è pronto al debutto

Liu Zihong, CEO di Royole, ha confermato alcuni dettagli su prossimo smartphone pieghevole, il quale è molto più vicino di quanto sembri. La presentazione ufficiale era inizialmente prevista per il MWC 2020, ma con la cancellazione dell'evento il lancio è slittato al mese successivo. E infatti Royole FlexPai 2 vedrà la luce il 25 Marzo, presumibilmente tramite un evento online (anche se al momento non è chiaro).

Il capo della compagnia cinese ha confermato che la nuova generazione di pieghevoli avrà a bordo lo Snapdragon 865, ovviamente con il supporto al 5G Dual Mode (SA/NSA) grazie al modem SNapdragon X55. Il resto delle specifiche resta avvolto nel mistero e non è dato di sapere quali siano le novità introdotte.

Per chi avesse bisogno di un ripasso, il primo FlexPai ha debuttato con lo Snap 855 ed un display pieghevole AMOLED da 7.8″ con risoluzione 1920 x 1440 pixel (in modalità aperta). Il dispositivo è dotato di una dual camera da 20 + 16 MP e memorie fino a 8 GB di RAM e 512 GB di storage. Presente all'appello una batteria da 3970 mAh con ricarica da 18W. Il prezzo? “Solo” 8999 yuan (circa 1155€ al cambio) per il modello base.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.