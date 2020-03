Il router Xiaomi AC2100 scende di prezzo con Coupon e spedizione da Europa

Le offerte di Banggood continuano anche oggi, ancora una volta con un prodotto della compagnia di Lei Jun. A questo giro troviamo il router Xiaomi AC2100, soluzione pensata per gli amanti delle massime prestazioni (lanciata alcuni mesi fa, qui trovate tutti i dettagli), disponibile in sconto con Coupon e spedizione dai magazzini europei.

Il router Xiaomi AC2100 è in sconto su Banggood grazie a questo Coupon

Il router Xiaomi AC2100 è in grado di raggiungere una velocità massima di trasmissione massima di 2100 Mbps, integra un processore MT7621A da 800 MHz ed una memoria da 128 MB, per permettere a più dispositivi di collegarsi in contemporanea senza intoppi. Presente all'appello la tecnologia Beamforming, la quale consente al router di comprendere la posizione del dispositivo, ad esempio uno smartphone, e di dirigere il segnale in modo più preciso ed efficiente.

Il router di Xiaomi è in offerta con Coupon sullo store Banggood, tramite il link all'acquisto presente in basso. Nel box trovate anche il codice sconto; inoltre si tratta di un prodotto spedito direttamente dall'Europa.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu