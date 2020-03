Redmi TV MAX 98″ ufficiale: la smart TV gigantesca dal prezzo “accessibile”

Come anticipato anche dal teaser rilasciato ieri, durante l'evento dedicato al flagship K30 Pro sono stati presentati anche altri prodotti del brand cinese. Tra questi una nuova smart TV e stavolta si fa davvero sul serio: Redmi TV MAX è un colosso da ben 98 pollici di diagonale!

Redmi TV MAX 98″ ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova smart TV

Similmente al modello lanciato lo scorso Agosto, Redmi TV MAX 98″ arriva con un corpo ultra sottile ma le dimensioni salgono a livelli stratosferici. Si tratta di un vero e proprio bestione ma nonostante ciò l'azienda cinese è riuscita nell'intendo ti lanciare un prodotto dal prezzo accessibile. La smart TV integra un pannello LCD da 98 pollici con risoluzione 4K e supporto HDR, con una gamma cromatica NTSC dell'85% e con una retroilluminazione dinamica a 192 livelli.

All'interno della scocca trova spazio un chipset quad-core a 64 bit realizzato a 12 nm, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Presenti all'appello 3 porte HDMI, 2 USB, il supporto al Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi.

Non mancano poi l'audio Dolby e quello DTS-HD mentre torna nuovamente come sistema operativo Patchwall, mutuato dalle TV di Xiaomi e dotato della compatibilità con l'assistente smart XiaoAi.

La nuova Redmi TV MAX 98″ sarà disponibile all'acquisto in Cina a partire dal 9 Aprile, al prezzo di 19.999 yuan, circa 2.600€ al cambio. Nonostante si tratti di una cifra non esattamente accessibile a tutti, il prezzo di vendita della nuova smart TV è davvero buono, specialmente tenendo presente dimensioni, specifiche e design del dispositivo. Cosa ne pensate? Vorreste vedere questa bestia anche in Italia?

