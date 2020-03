Lo scorso Agosto la casa cinese ha lanciato la sua prima smart TV, dispositivo che ha segnato l'ingresso della costola di Xiaomi in un settore tutto nuovo e sembra che il 2020 porterà con sé anche una nuova Redmi TV. Il primo modello è stato un prodotto accessibile e ricco di funzionalità ed ora sembra che l'azienda sia pronta a fare il bis durante l'evento dedicato a Redmi K30 Pro.

Redmi TV 2020: in arrivo un nuovo modello con l'evento dedicato a Redmi K30 Pro

Il debutto del top di gamma è fissato per domani, 24 Marzo e i dettagli su specifiche e caratteristiche non mancano di certo (ci sono anche i primi sample foto e varie indiscrezioni sul prezzo). Nelle scorse settimane, Lu Weibing – CEO della compagnia – ha confermato che Redmi K30 Pro non sarà solo ed arriveranno anche altri prodotti del brand. Tra questi troveremo anche una nuova Redmi TV 2020, già confermata dal poster che vedete in copertina.

Purtroppo l'immagine non svela nulla sulle specifiche della smart TV. La versione lanciata ad Agosto era dotata di un pannello da ben 70 pollici 4K HDR, con un chipset Amlogic a 64 bit di sesta generazione, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Si tratterà di una versione ancora più grande e potente? Oppure avremo a che fare con uno o più modelli “minori”, magari con un prezzo ancora più abbordabile? Per la risposta a queste domande… dovremo per forza pazientare, a meno di spoiler in giornata.

Per quanto riguarda ulteriori prodotti a marchio Redmi, si vocifera della presenza di una nuova versione del RedmiBook e di un Redmi Air Purifier.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.