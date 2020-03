Redmi Touch Screen Speaker è lo smart display economico che sfida… Xiaomi

Oltre al nuovo flagship K30 Pro e alla colossale smart TV da 98 pollici, la compagnia cinese ha lanciato anche un'ennesima novità, particolarmente gradita agli appassionati del brand. Si tratta del primo smart display dell'azienda, Redmi Touch Screen Speaker, dispositivo anche da un poster ufficiale.

Redmi Touch Screen Speaker ufficiale: lanciato il primo smart display del brand

Dopo Xiaomi, anche la sua azienda costola ha lanciato finalmente uno smart display, dispositivo dal design ispirato alla soluzione di Amazon e dotato di un ampio pannello da 8 pollici (con risoluzione HD), posizionato al di sopra degli altoparlanti. Redmi Touch Screen Speaker è in grado di offrire video e audio tramite varie applicazioni ed è anche presente l'accesso ad alcune piattaforme educative dedicate ai più piccoli.

Il dispositivo offre anche una videocamera HD per effettuare chiamate ed è presente all'appello anche in riconoscimento facciale. In questo modo lo smart display sarà in grado di riconoscere automaticamente i bambini e passare alla modalità dedicata (con tanto di filtro per le luce blu).

Non manca nemmeno il supporto ai comandi vocali, ovviamente tramite l'assistente XiaoAI, così come la possibilità di collegare lo smart display di Redmi ad altri prodotti domotici. Le vendite partiranno in Cina dal 27 marzo, al prezzo di 349 yuan (circa 45€ al cambio attuale). Si tratta di una cifra particolarmente accessibile, anche più di quella del medesimo prodotto di Xiaomi (599 yuan, circa 78€).

