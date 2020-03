Redmi Soundbar 2.0: l’azienda pronta all’eredità di Xiaomi

Vi ricordate la Mi TV Soundbar, da noi recensita nel 2018 in maniera molto positiva? Da anni Xiaomi si è fatta un nome molto solido in ambito smart TV, proponendo modelli che hanno fatto fortuna soprattutto in India. Nel mentre attendiamo un più concreto debutto ufficiale in Italia, è in corso di preparazione il lancio di una nuova soundbar. Ma non sarà a marchio Xiaomi, come si potrebbe pensare di default, dato che i rumors parlano di Redmi Soundbar 2.0.

Redmi Soundbar 2.0 si prepara a debuttare, dopo questa certificazione

Non si tratta, però, di un rumor qualsiasi, bensì di una certificazione eseguita dall'ente Bluetooth SIG. Il modello preso in carico è siglato come MDZ-34-DA e, come tutti i prodotti che si rispettino nel 2020, si basa sullo standard Bluetooth 5.0. Purtroppo questo tipo di certificazione non ci fa scoprire molto altro su questa Redmi Soundbar 2.0, pertanto bisognerà attendere qualche informazioni più specifica.

Quello che è certo è che Redmi non vuole essere da meno rispetto a Xiaomi. Oltre agli smartphone, li abbiamo già visti all'opera con prodotti quali notebook, cuffie true wireless e persino una smart TV. Sicuramente il know-how della casa madre non può che aiutare l'azienda nel tuffarsi in settori dove solitamente una realtà così giovane non potrebbe osare.

