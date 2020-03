Redmi lancia un sondaggio sulle RAM: il risultato è sorprendente

A parità di prezzo, preferite 8 GB di RAM DDR5 o 12 GB di RAM DDR4X? Questa è la domanda che Lu Weibing, general manager di Redmi nonché vice presidente di Xiaomi, ha posto alla propria community. Il sondaggio è stato posto su Weibo, permettendo agli utenti del social asiatico di effettuare la propria scelta. E a dispetto di quanto si potrebbe inizialmente pensare, il parere degli utenti potrebbe sorprendervi.

Meglio DDR5 o DDR4X? Il sondaggio di Redmi è quasi un plebiscito

Ebbene sì: la maggioranza dei votanti ha optato per 8 GB di RAM DDR5. Questo potrebbe sorprendere alcuni, perché solitamente su Android è preferibile avere più GB a disposizione, in modo da poter mantenere più app possibili in background. In realtà quando si parla di smartphone bisogna parlare di LPDDR5 anziché DDR5, acronimo che sta per Low-Power DDR. Questo perché su un dispositivo come uno smartphone è necessario adoperarsi di componenti hardware a basso consumo.

Ma perché preferire lo standard LPDDR5 rispetto a quello LPDDR4X? È molto semplice: l'ultima generazione di moduli RAM fa sì che la larghezza di banda consentita sia migliorata del 29%, con consumi ridotti del 14%. Questa nuova tecnologia è stata introdotta per la prima volta con lo Snapdragon 865, per quanto i moduli siano prodotti da Samsung. Per la precisione, il nuovo SoC di casa Qualcomm consente l'utilizzo di moduli LPDDR5 quad channel fino a 2750 MHz. Si passa così dai 33.4 GB/s dello standard LPDDR4X ai 44 GB/s dell'ultima generazione di memorie RAM.

Un sondaggio che ha come obiettivo non palese quello di far salire l'hype per Redmi K30 Pro che, al contrario del modello base con Snap 730, potrà contare sul chipset high-end. Fra l'altro, lo smartphone è comparso in foto dal vivo poche ore fa: l'avete visto?

